Новости Украины. Небывалый переполох в центре Киева. Мужчина хотел взорвать гранату в помещении Кабмина Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проникнув в здание, он заявил, что сядет на 10 лет и живым отсюда не уйдет. Правоохранители перекрыли движение на улицах. В ходе спецоперации злоумышленника задержали.