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Крайне правая партия окончательно одержала победу в Нидерландах

01 декабря 2023 13:19
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«Партия свободы» под руководством Герта Вилдерса, который известен выступлениями против антироссийских взглядов, одержала победу на выборах в парламент Нидерландов, свидетельствуют окончательные результаты. Об этом пишет РИА Новости.

Партия завоевала 37 мест в парламенте, став самой крупной партией в Палате представителей. Вилдерс, который выступает против введения санкций ЕС в отношении России и поставок вооружений Украине, теперь собирается сформировать коалиционное правительство. При этом он заявил, что не собирается включать в коалицию левый блок. Досрочные выборы были проведены в связи с развалом предыдущего кабинета из-за разногласий по вопросам иммиграционной политики.

# Международная политика

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