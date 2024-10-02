Косыгин: политика Запада во главе с США ведет к катастрофе

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все переплетено. И, конечно же, в основе всех этих событий – вот эта политика. Политика, к сожалению, такая негативная. И вот очень точно глава государства наш обозначил это на Всебелорусском народном собрании. Он четко сказал, что вот эта политика, проводимая западными государствами, в единоличном порядке быть сильными мира сего, она ведет к катастрофе.

И, конечно же, все, что делает сегодня действующее руководство Соединенных Штатов Америки… Потому, что действительно, если они перестанут помогать, при всех тех позициях, которые оказывают давление, даже Израиль. Поэтому американцы будут дальше продолжать. Это политика продвижения своих интересов на Ближнем Востоке. И, как показывает практика, исторические события, везде, где американцы суют свой нос, продвигая так называемый, берем в кавычках, свои национальные интересы, защищая свои национальные интересы. Причем они объявили буквально все регионы мира, там у них есть свои интересы. Читай: там будет конфликт, там будет война, там будет хаос, там будут сырые зоны.

К сожалению, вот эта политика: «разделяй и властвуй», она помогает им в том числе решать свои стратегические задачи. Они, кстати, неизменны с течением времени. И история показывает, что есть несколько вещей, которые главенствуют. Это деньги, экономика… И власть – это ресурсы. это руководство, взять, подмять под себя, в том числе политиков, правительства. И дальше уже как в пословице знаменитой «разделяй и властвуй».