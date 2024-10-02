Косыгин: дипломатов, у которых есть здравый смысл, на Западе практически не осталось

Руслан Косыгин:, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На сегодняшний день дипломаты, к сожалению, за исключением наших дипломатов Российской Федерации, тех дипломатов, у которых есть здравый смысл, [здравой дипломатии – прем. ред.] практически ее не осталось. Ведь основная цель и задача дипломата – это при любых обстоятельствах, при любых сложных условиях искать компромисс.

А я уже не говорю о том, что скатывается на оскорбления. А сегодня мы видим это сплошь и рядом. Вот и чаще подтверждение вот этой фотографии, которую выбросили. К сожалению, это так. Возвращаясь к обстановке, нужно четко понимать и видим это сегодня объективная реальность, что, к сожалению, те организации, те механизмы вот тех сдержек и противовесов, которые должны работать, которые должны обеспечивать тот самый мир и стабильность, они сегодня не работают, превратились в том числе в площадку давления политического для продвижения своих интересов. И руководит этим всем на всех этих площадках, которые, повторюсь, должны были обеспечивать мир и стабильность не только в европейском регионе, в мире в целом, в том числе на Ближнем Востоке, эти механизмы не работают.

И вот здесь мне очень импонирует. И правильно было сказано нашим министром обороны Республики Беларусь Виктором Геннадьевичем Хрениным, когда он в Китае участвовал в международном форуме, где собрались здравомыслящие люди. И вот как раз вот те, кого называют: глобальный Восток стратегический, глобальный Юг стратегический – это большая половина мира, когда, понимая, к чему-то приведет. Очень хорошо министры обороны нас обозначили: ОБСЕ не Европы, а Евразии.