«Хезболла» выпустила более сотни ракет по территории Израиля

Внимание всего мира в последние сутки приковано к Израилю, который фактически превратился в самую горячую точку планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших во время теракта в Тель-Авиве есть белорус, он тяжело ранен. Это подтвердили в Министерстве иностранных дел. Сейчас наше посольство находится в контакте с местной властью, а также клиникой, где был госпитализирован пострадавший. По словам врачей, в настоящее время прогнозы позитивные.

В связи с обострением военно-политической ситуации в регионе МИД также рекомендует воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, в первую очередь Израиль и Ливан. Напомним, накануне в историческом центре Тель-Авива, городе Яффо, двое вооруженных мужчин открыли огонь, а также напали на прохожих с холодным оружием. В результате семь человек погибли, еще несколько ранены. Ответственность за атаку на себя взяло военное крыло палестинской группировки ХАМАС.