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«Хезболла» выпустила более сотни ракет по территории Израиля

02 октября 2024 19:48
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Внимание всего мира в последние сутки приковано к Израилю, который фактически превратился в самую горячую точку планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших во время теракта в Тель-Авиве есть белорус, он тяжело ранен. Это подтвердили в Министерстве иностранных дел. 

Сейчас наше посольство находится в контакте с местной властью, а также клиникой, где был госпитализирован пострадавший. По словам врачей, в настоящее время прогнозы позитивные. 

«Хезболла» выпустила более сотни ракет по территории Израиля-2

В связи с обострением военно-политической ситуации в регионе МИД также рекомендует воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, в первую очередь Израиль и Ливан.

Напомним, накануне в историческом центре Тель-Авива, городе Яффо, двое вооруженных мужчин открыли огонь, а также напали на прохожих с холодным оружием. В результате семь человек погибли, еще несколько ранены. Ответственность за атаку на себя взяло военное крыло палестинской группировки ХАМАС.

«Хезболла» выпустила более сотни ракет по территории Израиля-4

Бенджамин Ратцон, местный житель (Израиль):
Люди лежали на земле, и мне сказали наклониться, я увидел террориста, стоящего передо мной. Он хотел что-то сделать, но на место происшествия прибыли правоохранители и остановили все.

В регионе продолжается горячая фаза конфликта. Несколько часов назад ливанская группировка «Хезболла» выпустила более сотни ракет по территории Израиля. Сейчас командование ЦАХАЛа активирует систему ПВО «Железный купол» для ликвидации всех воздушных целей. Также армия Израиля продолжает наземную операцию на юге Ливана, а авиация ежедневно обстреливает Бейрут и его пригороды, уничтожая инфраструктуру «Хезболлы».

# Конфликт на Ближнем Востоке

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