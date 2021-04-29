Самая известная выставка цветов в мире. Посмотрите, на этот огромный ковёр из тюльпанов

Новости Нидерландов. Самая известная цветочная выставка в мире в 2021 году вновь без посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поля тюльпанов, нарциссов и гиацинтов в Нидерландах сейчас набрали весенние краски и выплеснули их в интернет. Только в сети из-за пандемии можно полюбоваться на ни с чем не сравнимое зрелище.