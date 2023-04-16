Кому выгодно закрытие АЭС в Германии? Объяснил Андрей Лазуткин

Согласно опросу, проведенному по заказу газеты Bild, 52 % местных жителей не поддерживают отказ от ядерной энергетики. Они опасаются (и небезосновательно), что отключение реакторов не принесет ничего, кроме увеличения стоимости электричества. К Олафу Шольцу обращались и светлые умы человечества. 20 нобелевских лауреатов отмечали, что оставшиеся АЭС ежегодно обеспечивали экологически чистым электричеством более 10 миллионов домохозяйств. А теперь, чтобы компенсировать их закрытие, стране придется активнее использовать уголь и другие виды топлива, загрязняющие окружающую среду еще сильнее. Поэтому смысла отказываться от АЭС пока нет. Есть и другие аргументы, которые объясняют нелюбовь правительства Шольца к мирному атому.

Андрей Лазуткин, политолог: В Германии сегодня борются промышленный и финансовый капитал. Так вот, Олаф Шольц и правящая партия – это представители именно финансового капитала. Понятно, что чем дороже будет электроэнергия для промышленности германской, тем будет слабее капитал промышленный, тем больше выиграют банки. Кроме того, это в интересах американцев. Потому что сегодня Германия будет вынуждена больше закупать сжиженного газа. Где они его купят? Понятно, что только у США. Поэтому это такая двухходовка.

Что касается остановки станций, то это не лампочка, которую можно взять и отключить. АЭС продолжает действовать, просто в ней проводятся определенные работы, исследования на предмет остановки ядерной реакции. Сегодня в принципе ни одну станцию в мире невозможно просто так отключить и разобрать, то есть нет таких технологий. Поэтому Германия будет продолжать выделять деньги на эти остановленные станции, почти как раньше, но при этом они не будут давать никакой энергии в немецкую сеть. То есть по сути дела это такая черная дыра, которая будет засасывать деньги.

Что касается самих технологий, «зеленые» говорят, что это якобы очень полезно. То есть мы отказываемся от ядерного топлива, оно грязное. Но сегодня уже есть технологии, например, в России. Это реакторы на быстрых нейтронах. Они позволяют перерабатывать еще раз все это ядерное топливо. И оно уже будет после такой переработки полностью безопасным. В перспективе 10 лет Россия сможет при таких новых технологиях переработать любые типы ядерных отходов. И то, что сегодня говорят «зеленые» в Германии и остальные активисты в Европе, по сути, уже несостоятельно. То есть это просто предлог, чтобы закупать как можно больше американского СПГ.