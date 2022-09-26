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Компания Илона Маска на неделе представит робота-гуманоида Tesla Bot

26 сентября 2022 06:33
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Первого человекоподобного робота на этой неделе представит компания Илона Маска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания Илона Маска на неделе представит робота-гуманоида Tesla Bot-1

Гуманоиды смогут заменить реальных людей, правда, преподносится это как благо, поскольку так эти высокотехнологичные машины помогут человечеству решить проблему нехватки рабочей силы.

В краткосрочной перспективе роботы Optimus смогут доказать свою работоспособность и, например, начнут переносить предметы по заводу, где их и производят. Робот создается из тех же комплектующих, что и знаменитый электромобиль компании.

# Роботы # Илон Маск # Фотофакт

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