Коллеги Урсулы фон дер Ляйен обвиняют её в королевских замашках

Они замечают за политиком превышение полномочий. Все чаще лидер ЕК выходит за рамки должностных обязанностей, не считаясь с мнением стран-участниц, отмечают члены объединения. Из последних спорных решений – поездка в Израиль. Ряд европейских дипломатов выразил недовольство планом визита, однако фон дер Ляйен это к сведению не приняла. Недальновидность главы ЕК значительно снижает шансы политика на переизбрание на второй срок в июне 2024-го.