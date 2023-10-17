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Коллеги Урсулы фон дер Ляйен обвиняют её в королевских замашках

17 октября 2023 19:50
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Главу Еврокомиссии обвинили в королевских замашках. Недовольны поведением Урсулы фон дер Ляйен ее же коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллеги Урсулы фон дер Ляйен обвиняют её в королевских замашках-1

Они замечают за политиком превышение полномочий. Все чаще лидер ЕК выходит за рамки должностных обязанностей, не считаясь с мнением стран-участниц, отмечают члены объединения. Из последних спорных решений – поездка в Израиль. Ряд европейских дипломатов выразил недовольство планом визита, однако фон дер Ляйен это к сведению не приняла. Недальновидность главы ЕК значительно снижает шансы политика на переизбрание на второй срок в июне 2024-го.

# Европейский союз # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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