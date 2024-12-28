Количество бездомных в США достигло 770 тыс. человек

Количество бездомных в США достигло исторического максимума. На улицах, в машинах или в приютах сегодня вынуждены жить более 770 тысяч человек. Это на 18 % больше, чем годом ранее, и рекорд в современной истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большей степени повлияла на показатели миграция. Этот кризис побороть США не в силах, хотя эта тема стала одной из главных в избирательной кампании Трампа. Он пригрозил Мексике 25-процентными тарифами, если не сократится поток мигрантов.

Кроме того, на рост бездомности в Штатах повлияли природные катаклизмы, например, лесные пожары на Гавайях, растущие цены на покупку и аренду недвижимости и рекордная инфляция. Глядя на данные статистики, масштаб бедствия очевиден, но СМИ считают, что и эти значения на самом деле занижены и не отражают реального положения дел.