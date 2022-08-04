КНР задействует гиперзвуковые ракеты в военных учениях вокруг Тайваня

Вооруженные силы КНР начали массовые военные учения с боевыми стрельбами вокруг всего Тайваня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах задействованы гиперзвуковые ракеты. Также армия произвела пуски ракет с неядерной боевой частью по акватории к востоку от Тайваня.

Как заявил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР, военные выполнили все поставленные задачи. Сами учения продлятся до 7 августа. Стоит отметить, что Китай привел свою армию в боеготовность на фоне несанкционированной поездки спикера американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Ее визит продлился меньше суток. Однако этого хватило для серьезной эскалации в регионе и ухудшения отношений между Китаем и США.