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КНР задействует гиперзвуковые ракеты в военных учениях вокруг Тайваня

04 августа 2022 14:24
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Вооруженные силы КНР начали массовые военные учения с боевыми стрельбами вокруг всего Тайваня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

КНР задействует гиперзвуковые ракеты в военных учениях вокруг Тайваня-1

В маневрах задействованы гиперзвуковые ракеты. Также армия произвела пуски ракет с неядерной боевой частью по акватории к востоку от Тайваня.

Как заявил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР, военные выполнили все поставленные задачи. Сами учения продлятся до 7 августа. Стоит отметить, что Китай привел свою армию в боеготовность на фоне несанкционированной поездки спикера американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Ее визит продлился меньше суток. Однако этого хватило для серьезной эскалации в регионе и ухудшения отношений между Китаем и США.

# Военные учения # Нэнси Пелоси # Новости Китая # Фотофакт

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