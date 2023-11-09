Клинтон сравнила победу Трампа с приходом Гитлера к власти

Экс-госсекретарь США Хилари Клинтон сравнила избрание бывшего президента Америки Дональда Трампа на пост главы государства с приходом к власти Адольфа Гитлера. Об этом пишет РИА Новости.



Она добавила, что выборы могут быть законными, однако затем наступить такое время, где будет подавлены любые оппозиционные движения, а также упразднена пресса. Клинтон призывает прислушиваться к словам Трампа, так как в его речах, по ее мнению, есть призывы бросить несогласных с ним людей в тюрьму.



На выборах США, которые были в 2016 году Клинтон получила почти на 3 млн больше голосов чем Трамп. Однако, последний все равно одержал победу, так как по итогам подсчета голосов выборщиков большинство было за экс-президента Штатов. (306 против 232)



Очередные выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года