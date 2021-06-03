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Китайский блогер получил тюремный срок за оскорбление национальных героев

03 июня 2021 15:51
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Новости Китая. Китайский блогер приговорен к тюремному заключению за оскорбление национальных героев. Речь идет о солдатах, погибших в столкновениях на границе с Индией в июне 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский блогер получил тюремный срок за оскорбление национальных героев-1

38-летний Цю Цзымин опубликовал в местной соцсети, похожей на Twitter, два комментария, в которых «искажались героические поступки офицеров и солдат, охранявших границу Китая».

Он один из как минимум шести задержанных за подобные сообщения. За решеткой блогер проведет восемь месяцев. Кроме того, его обязали принести публичные извинения за свои слова через СМИ.

Китайский блогер получил тюремный срок за оскорбление национальных героев-4

Цзымин стал первым подсудимым, в отношении которого применили поправку к Уголовному кодексу. Она вступила в силу в марте и предусматривает ответственность за осквернение чести и доброго имени китайских героев и мучеников.

# Уголовное законодательство # Цю Цзымин # Фотофакт

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