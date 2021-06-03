Китайский блогер получил тюремный срок за оскорбление национальных героев

Новости Китая. Китайский блогер приговорен к тюремному заключению за оскорбление национальных героев. Речь идет о солдатах, погибших в столкновениях на границе с Индией в июне 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

38-летний Цю Цзымин опубликовал в местной соцсети, похожей на Twitter, два комментария, в которых «искажались героические поступки офицеров и солдат, охранявших границу Китая».

Он один из как минимум шести задержанных за подобные сообщения. За решеткой блогер проведет восемь месяцев. Кроме того, его обязали принести публичные извинения за свои слова через СМИ.