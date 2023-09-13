Умный телескоп, наушники на солнечных батареях. Инновации в электронике показали на выставке в Берлине

Новости Германии. В Берлине проходит выставка бытовой электроники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 99-я по счету, и снова аншлаг. Познакомиться с техническими новинками собрались сотни желающих.

Здесь каждый найдет что-то для себя. Например, ценители музыки наверняка присмотрятся к наушникам на солнечных батареях. А любители астрономии оценят умный телескоп.

Лоран Марфизи, директор компании-разработчика:

С помощью этого телескопа можно видеть галактики. На самом деле, одна из этих галактик находится на расстоянии 25 миллионов световых лет от нас.