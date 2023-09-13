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Умный телескоп, наушники на солнечных батареях. Инновации в электронике показали на выставке в Берлине

13 сентября 2023 09:30
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Новости Германии. В Берлине проходит выставка бытовой электроники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 99-я по счету, и снова аншлаг. Познакомиться с техническими новинками собрались сотни желающих.

Умный телескоп, наушники на солнечных батареях. Инновации в электронике показали на выставке в Берлине-1

Здесь каждый найдет что-то для себя. Например, ценители музыки наверняка присмотрятся к наушникам на солнечных батареях. А любители астрономии оценят умный телескоп.

Умный телескоп, наушники на солнечных батареях. Инновации в электронике показали на выставке в Берлине-4

Лоран Марфизи, директор компании-разработчика:
С помощью этого телескопа можно видеть галактики. На самом деле, одна из этих галактик находится на расстоянии 25 миллионов световых лет от нас.

Умный телескоп, наушники на солнечных батареях. Инновации в электронике показали на выставке в Берлине-7

Отдельное место на выставке занимает искусственный интеллект. Точнее, устройства, в которые его внедрили. Это и бытовая техника, и компьютерные приложения. Вряд ли о таком мог кто-то подумать в 1924 году, когда выставка только начинала свою работу.

# Выставка # Марина Кишкурно # Новости Германии # Фотофакт

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