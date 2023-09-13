Умный телескоп, наушники на солнечных батареях. Инновации в электронике показали на выставке в Берлине

Новости Германии. В Берлине проходит выставка бытовой электроники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 99-я по счету, и снова аншлаг. Познакомиться с техническими новинками собрались сотни желающих.
Новости Германии. В Берлине проходит выставка бытовой электроники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 99-я по счету, и снова аншлаг. Познакомиться с техническими новинками собрались сотни желающих.
Здесь каждый найдет что-то для себя. Например, ценители музыки наверняка присмотрятся к наушникам на солнечных батареях. А любители астрономии оценят умный телескоп.
Лоран Марфизи, директор компании-разработчика:
С помощью этого телескопа можно видеть галактики. На самом деле, одна из этих галактик находится на расстоянии 25 миллионов световых лет от нас.
Отдельное место на выставке занимает искусственный интеллект. Точнее, устройства, в которые его внедрили. Это и бытовая техника, и компьютерные приложения. Вряд ли о таком мог кто-то подумать в 1924 году, когда выставка только начинала свою работу.