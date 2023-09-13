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В Нидерландах дождём затопило целый город

13 сентября 2023 09:30
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Новости Нидерландов. Сильный дождь затопил один из крупнейших городов Нидерландов Маастрихт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах дождём затопило целый город-1

За несколько часов его улицы превратились в бурлящие потоки, что вызвало некоторые перебои в работе транспорта. Как сообщается, вода хлынула в приемное отделение одной из больниц, залила фойе нескольких офисных зданий и ненадолго прервала занятия в школах. Но коммунальные службы города быстро ликвидировали последствия непогоды.

# Погода # Новости Нидерландов # Фотофакт

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