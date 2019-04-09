Китайская девочка выпала из окна 26 этажа и выжила

Новости Китая. В Китае ребенок случайно выпал из окна 26 этажа и выжил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в городе Чунцин.

На кадрах видно, как шестилетняя девочка падает, пробивает крышу гаража и приземляется на парковку мотоциклов. После этого она встает и уходит.