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Китайская девочка выпала из окна 26 этажа и выжила

09 апреля 2019 08:47
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Новости Китая. В Китае ребенок случайно выпал из окна 26 этажа и выжил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в городе Чунцин.

Китайская девочка выпала из окна 26 этажа и выжила-1

На кадрах видно, как шестилетняя девочка падает, пробивает крышу гаража и приземляется на парковку мотоциклов. После этого она встает и уходит.

Китайская девочка выпала из окна 26 этажа и выжила-4

Пострадавшую госпитализировали с переломом руки. Её состояние оценивается как стабильное.

# Необычное # Фотофакт

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