В США игнорируют факт, что устоять против армии РФ невозможно, заявил Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента Америки Джона Кеннеди.

По мнению политика, РФ воюет с украинской армией в соотношении семь-восемь к одному, и Соединенные Штаты не могут им противостоять, сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью Fox News.

Кеннеди-младший также подчеркнул, что конфликт в Украине способствует процессу сближения России и Китая, что с геополитической точки зрения отрицательно сказывается на Соединенных Штатах. В заключении интервью политик высказал сомнения относительно интересов США в Украине.

Также сообщается, что Кеннеди-младший объявил о намерении подать свою кандидатуру на пост президента США.