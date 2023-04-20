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Кеннеди-младший заявил, что невозможно противостоять российской армии

20 апреля 2023 10:49
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В США игнорируют факт, что устоять против армии РФ невозможно, заявил Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента Америки Джона Кеннеди.

По мнению политика, РФ воюет с украинской армией в соотношении семь-восемь к одному, и Соединенные Штаты не могут им противостоять, сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью Fox News.

Кеннеди-младший также подчеркнул, что конфликт в Украине способствует процессу сближения России и Китая, что с геополитической точки зрения отрицательно сказывается на Соединенных Штатах. В заключении интервью политик высказал сомнения относительно интересов США в Украине.

Также сообщается, что Кеннеди-младший объявил о намерении подать свою кандидатуру на пост президента США.

# Международная политика # Роберт Кеннеди

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