Один из кандидатов на пост президента США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что в военном конфликте с Россией НАТО не устоит, так как никто не хочет воевать с Москвой, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул также, что двусмысленная американская линия в очередной раз ведет мир к ядерному кризису. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, США, НАТО и ЕС вбрасывают в Украину во все более и более современные виды оружия, подогревая конфликт и стимулируя тем самым распространение оружия по всему миру.

Ранее Кеннеди-младший выступал против отправки кассетных боеприпасов в Украину. Он заявлял, что это не только продлит, но и обострит конфликт.

Сегодня, 15 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия может пересмотреть решение об использовании кассетных боеприпасов. Он сказал, что такой вид вооружений есть у ВС РФ, но оно не использовалось до настоящего времени из-за гуманитарных соображений.