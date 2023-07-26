Кеннеди-младший призывает на высоком уровне наладить диалог с РФ

Претендент на пост главы Америки Роберт Кеннеди выступил за налаживание диалога с Российской Федерацией, сообщает РИА Новости.

По его словам, взаимодействие должно быть восстановлено на высоком уровне. С Российской Федерацией Америка должна говорить.

Кеннеди-младший отметил, что СССР понес огромные потери во Второй мировой войне. Тогда тридцать пятый президент Америки Джон Кеннеди говорил, что США должны поставить себя на их место. Именно тогда американцы впервые об этом услышали, начали мыслить по-другому, сказал Роберт Кеннеди. Он заявил, что необходимо об этом подумать, ведь на протяжении года никто из американских властей не говорил с российским лидером Владимиром Путиным. А у России на тысячи ядерных вооружений больше, чем у США. Но это, похоже, никого тут не волнует.

Ранее сообщалось, что Кеннеди-младший заявил об участии в президентских выборах, которые пройдут в Америке в 2024 году.