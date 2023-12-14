Кения с нового года отменит визовый режим

Кения отменит визовый режим для всех туристов. Решение вступит в силу с нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране разработана цифровая платформа, на которой желающие приехать смогут заранее зарегистрироваться. Власти считают, что это поможет увеличить число туристов. И, как следствие, возрастет вклад туристического сектора в экономику. Уже в следующем году Кения намерена принять более 2 миллионов гостей.