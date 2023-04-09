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Католики и протестанты всего мира отмечают Пасху. Главное богослужение прошло в Ватикане

09 апреля 2023 09:04
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Католики и протестанты всего мира отмечают светлый праздник Пасхи – Христово Воскресение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый важный день в христианском календаре.

Католики и протестанты всего мира отмечают Пасху. Главное богослужение прошло в Ватикане-1

Главное богослужение этой ночью прошло в Ватикане, в соборе Святого Петра. Всенощное бдение возглавил глава Римско-католической церкви Папа Франциск. После начала службы понтифик по традиции зажег большую пасхальную свечу – Пасхал.

Католики и протестанты всего мира отмечают Пасху. Главное богослужение прошло в Ватикане-4

В своей проповеди, прочитанной перед тысячами прихожан в самой большой церкви христианского мира, Папа Римский Франциск призвал положить конец всем войнам и напомнил людям, как важно искать источник надежды и внутреннего воскресения.

Католики и протестанты всего мира отмечают Пасху. Главное богослужение прошло в Ватикане-7

«Для нас это очень доброе, радостное событие». Белорусские католики отмечают Пасху. Подробнее здесь.

# Церковные праздники # Фотофакт

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