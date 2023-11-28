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Учёные подсчитали, что за 30 лет в Южной Корее станет в 2 раза меньше молодёжи

28 ноября 2023 06:35
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За 30 лет количество молодежи в Южной Корее сократится вдвое. Демографический кризис прогрессирует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учёные подсчитали, что за 30 лет в Южной Корее станет в 2 раза меньше молодёжи-1

По статистике, сейчас в стране проживает более 10 миллионов молодых граждан. Ученые рассчитали, что к середине века показатель сократится более чем вдвое. Свыше 80 % ныне живущих молодых людей никогда не состояли в браке. В скором будущем количество пенсионеров и рабочих станет таким, что это окажет критическое влияние на экономику страны.

# Ученые # Фотофакт

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