Учёные подсчитали, что за 30 лет в Южной Корее станет в 2 раза меньше молодёжи

За 30 лет количество молодежи в Южной Корее сократится вдвое. Демографический кризис прогрессирует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 30 лет количество молодежи в Южной Корее сократится вдвое. Демографический кризис прогрессирует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По статистике, сейчас в стране проживает более 10 миллионов молодых граждан. Ученые рассчитали, что к середине века показатель сократится более чем вдвое. Свыше 80 % ныне живущих молодых людей никогда не состояли в браке. В скором будущем количество пенсионеров и рабочих станет таким, что это окажет критическое влияние на экономику страны.