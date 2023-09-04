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Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал первое фото после травмы

04 сентября 2023 13:49
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Новости Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал первое фото после травмы. Он выставил пост в соцсетях с «пиратской» повязкой и ссадинами на лице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал первое фото после травмы-1

Так неудачно для него завершилась обычная пробежка. Хотя травмы оказались несерьезными, несколько рабочих поездок Шольц все же отменил. Канцлер поблагодарил свое окружение за пожелания выздоровления и заверил, что на фото все выглядит хуже, чем на самом деле.

# Европейский союз # Олаф Шольц # Фотофакт

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