Новости Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал первое фото после травмы. Он выставил пост в соцсетях с «пиратской» повязкой и ссадинами на лице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так неудачно для него завершилась обычная пробежка. Хотя травмы оказались несерьезными, несколько рабочих поездок Шольц все же отменил. Канцлер поблагодарил свое окружение за пожелания выздоровления и заверил, что на фото все выглядит хуже, чем на самом деле.