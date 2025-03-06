Прямой эфир

Канадские власти угрожают обесточить США

06 марта 2025 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На фоне ухудшения отношений и роста напряженности между Оттавой и Вашингтоном – канадские власти угрожают обесточить США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канадские власти угрожают обесточить США-2

Глава правительства провинции Онтарио намерен прекратить поставку электроэнергии для нескольких приграничных штатов в ответ на пошлины на канадскую продукцию, установленные Белым домом. По словам политика, он готов это сделать, цитата, «с улыбкой на лице». По его мнению, канадские регионы должны объединить усилия и выступить сообща в этой ситуации. Как пишут местные СМИ, канадцы уже начали сокращать покупки товаров производства США из-за недовольства политикой американского лидера.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Южной Корее истребители случайно сбросили восемь бомб на жилой район
06 марта 2025 06:44

В Южной Корее истребители случайно сбросили восемь бомб на жилой район

Кризисы последних лет обошлись экономике Германии в 735 млрд евро
06 марта 2025 06:05

Кризисы последних лет обошлись экономике Германии в 735 млрд евро

В результате теракта в Пакистане погибли 13 человек
06 марта 2025 06:04

В результате теракта в Пакистане погибли 13 человек