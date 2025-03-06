На фоне ухудшения отношений и роста напряженности между Оттавой и Вашингтоном – канадские власти угрожают обесточить США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава правительства провинции Онтарио намерен прекратить поставку электроэнергии для нескольких приграничных штатов в ответ на пошлины на канадскую продукцию, установленные Белым домом. По словам политика, он готов это сделать, цитата, «с улыбкой на лице». По его мнению, канадские регионы должны объединить усилия и выступить сообща в этой ситуации. Как пишут местные СМИ, канадцы уже начали сокращать покупки товаров производства США из-за недовольства политикой американского лидера.