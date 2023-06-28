Каллас и Столтенберг анонсировали Украине сюрприз по членству в НАТО

По вопросу присоединения Украины к Североатлантическому альянсу Киев на июльском саммите в Вильнюсе ждет сюрприз. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Столтенберг слова эстонского премьера не опровергал, а выразил уверенность, что лидеры на встрече смогут принять единую позицию по этому вопросу.

По словам премьера Эстонии, единственная гарантия безопасности Украины – это НАТО. Развивать эту тему Каллас не стала, отметив, что не желает испортить сюрприз. Столтенберг дополнил, что на саммите в Вильнюсе будут приняты решения как по долгосрочной поддержке Украины, так и по части укрепления связей страны с Альянсом. Генсек НАТО отметил, что пока преждевременно говорить об итогах саммита, но он убежден, что лидеры смогут ответить на ожидания киевских властей по членству.