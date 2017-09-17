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Какие учения НАТО проводит параллельно с «Запад-2017»?

17 сентября 2017 18:04
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Новости Беларуси. На неделе параллельно с «Запад-2017» начались сразу несколько учений НАТО. В Швеции – самые крупные боевые маневры за четверть века «Аврора», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Королевство и альянс отправили на полигоны почти двадцать тысяч солдат. Сколько боевых машин – не сообщается. Однако британская авиация привезла знаменитые танки «Абрамс».

Эта же техника высадилась в порту польского Гданьска. Там готовится к взлету «Дракон» – самые масштабные учения на территории Польши с прошлого лета – свыше двадцати тысяч солдат, боевых единиц авиации, артиллерии, даже флот прибыл. Впрочем, на пару дней раньше под Украинским Львовом генералы НАТО, посол США в Киеве и несколько батальонов Альянса дали старт «Стремительному трезубцу». Эти учения проходят каждый год и всегда – на одной площадке. В целом североатлантическое объединение наметило на вторую половину 2017 около двадцати учебных боевых операций.

# НАТО

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