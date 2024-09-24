О европейской политике без купюр. Польский диссидент, бывший судья Томаш Шмидт открыл фонд «Польская правда» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его ключевая цель – стать для жителей ЕС своеобразным проводником правды, которую западные функционеры, погрязшие в связях со спецслужбами и коррупции, старательно скрывают за занавесом лжи и обмана.

Проблемы с независимостью судов, преступления, мотивированные антисемитизмом, барьеры для доступа к услугам, связанными с репродуктивным здоровьем, – и это лишь некоторые из обвинений, выдвинутых против Варшавы. Причем их же союзниками – американцами.

Нарушается в Польше и тайна частной жизни – накануне выборов страну потряс скандал, связанный с незаконным использованием властями шпионской программы «Пегас» против своих оппонентов.