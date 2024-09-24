Какие преступления скрывают западные чиновники? Томаш Шмидт создал в Беларуси фонд «Польская правда»
О европейской политике без купюр. Польский диссидент, бывший судья Томаш Шмидт открыл фонд «Польская правда» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его ключевая цель – стать для жителей ЕС своеобразным проводником правды, которую западные функционеры, погрязшие в связях со спецслужбами и коррупции, старательно скрывают за занавесом лжи и обмана.
Польский экс-судья Томаш Шмидт открыл фонд в Минске.
Проблемы с независимостью судов, преступления, мотивированные антисемитизмом, барьеры для доступа к услугам, связанными с репродуктивным здоровьем, – и это лишь некоторые из обвинений, выдвинутых против Варшавы. Причем их же союзниками – американцами.
Нарушается в Польше и тайна частной жизни – накануне выборов страну потряс скандал, связанный с незаконным использованием властями шпионской программы «Пегас» против своих оппонентов.
Более 7 лет она устанавливалась на мобильные устройства противников Качиньского. Бывшая правящая партия контролировала прокуратуру, а та выдавала разрешения на разработку активистов якобы под видом борьбы с коррупцией.
Также в 2024 году Совет Европы указал на нарушение Польшей прав человека на границе с Беларусью. Поправки в законодательство освободили военных от уголовной ответственности за применение силы в приграничной зоне. Тем самым местные власти фактически поощрили насилие, убийства и применение оружия польскими силовиками. А чтобы скрывать такие факты, под предлогом чрезвычайного положения доступ в приграничные районы запрещен СМИ и волонтерам.