Какие последствия повлечёт смерть лидера ХАМАС? Иран готовит ответный удар

Тем временем Ближний Восток все ближе к полномасштабной войне. На неделе в Иране был убит политический лидер ХАМАС Исмаил Хания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тегеран и ХАМАС в атаке обвинили Израиль и пообещали ответное действие, но пока точно неизвестно, что именно собираются провести иранские силы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, сообщила лишь, что ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох. В статье говорится, что в прошлый раз Тегеран запустил более 300 дронов и ракет по еврейскому государству, предварительно уведомив об этом дипломатов. В этот раз Израиль и его союзники действуют «в вакууме». Почему гибель Хании повлечет за собой последствия не только для ХАМАС и Израиля, но и для всего Ближнего Востока, а возможно, и шире – разбирался Константин Герцев.

Это, и правда, последние в жизни переговоры главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания с избранным президентом Ирана Масудом Пазешкиани. Уже на следующий день он встретился с его предшественником – погибшим в середине мая Ибрахимом Раиси. Остановившись после инаугурации нового иранского лидера в правительственной резиденции в Тегеране, в полвторого ночи по минскому времени здание поразил прямой ракетный удар – Хания скончался на месте.

Ханс-Якоб Шиндлер, старший директор международного проекта по борьбе с экстремизмом (Германия):

Но выбор инаугурации иранского президента в качестве места и времени для этого. Это, конечно, не только эскалация в войне против ХАМАС, но и в определенной степени эскалация в противостоянии с Ираном.

Уже утром официальный Тегеран провел Высший совет национальной безопасности, но, казалось бы, заказчик убийства миру известен и так. Тель-Авив никогда не скрывал свои планы по отношению к палестинской элите. За годы противостояния с ХАМАС были убиты 60 родственников Хании, а в апреле этого года еще и трое сыновей. Ханс-Якоб Шиндлер:

Даже внутри ХАМАС звучала критика, что он слишком сильно вовлекает себя в переговоры с ситуацией в секторе Газа.

Но так ли критична гибель и так скрывавшегося в Катаре лидера ХАМАСа? В тот же день в результате авианалета был ликвидирован еще один главарь группировки Мухаммед Дейф. Куда больше ажиотажа в прессе вызвало как раз заявление главнокомандующего армии Ирана о скором жестком ответе Израилю. Убийство почетного гостя инаугурации – плевок в адрес дипломатии и, как следствие, имиджевый удар по Тегерану.

Александр Беляев, политолог, ветеран силовых структур (Россия):

Ирану придется хоть что-то отвечать, потому что сейчас на кону стоит, собственно говоря, его не только внешнеполитическое лицо, но и Ирану придется для себя определять, как же он дальше будет действовать. Если он переходит на некое затяжное военное противостояние с Израилем, это будет означать довольно серьезные изменения в экономике. И, на мой взгляд, Иран к этому пока совершенно не готов.