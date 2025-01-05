Как связаны бои под Курском и транзит голубого топлива в Европу? Вникли в суть газовых разборок

С 1 января Украина остановила транзит российского газа по своей территории. В результате без топлива осталась Европа, которая все равно газ будет покупать (на зеленой повестке далеко не уедешь), правда, уже гораздо дороже, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, в ЕС стараются держать мину, бравурно заявляя, что в этой игре, если и проиграет, то только Россия. Но западные СМИ настроены не так оптимистично.

Как пишет «Блумберг», остановка поставок означает, что в Европе будут вынуждены закупать более дорогой газ в других местах, в то время как Евросоюз истощает зимние хранилища самыми быстрыми темпами за последние годы. Регион из-за зависимости от природного газа станет более подвержен рыночной волатильности. Французская «Ле Монд» отмечает, что Россия остается одним из основных поставщиков газа в Европу. В 2024 году в Австрию поступало более 80 % импорта из России, как и в Словакию, где большинство потребностей в газе по-прежнему зависело от российского газа. По этому поводу уже высказался премьер Фицо. Он обратился к Брюсселю, но безответно, что неудивительно, впрочем.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

Мы должны видеть, что эгоистичные национальные интересы крупных стран и бессмысленные геополитические цели начинают доминировать в ЕС. А потребности более мелких стран игнорируются. В мировой политике абсолютно верно, что, неважно, любят слоны друг друга или дерутся, всегда страдает трава.

Я не хочу, чтобы Словакия была такой же, как мы видим в эти дни, когда транзит газа через Украину прекращен, что окажет серьезное влияние на всех нас в Европейском союзе, но не на Российскую Федерацию.

В чем суть газовых разборок и почему вентиль наглухо закрутили именно сейчас, ведь после начала СВО и вплоть до 1 января поставки не прекращались, хоть и снизились вдвое. Но все изменилось после того, как Украина напала на Курскую область. Видимо, реальной целью нападения был газовый шантаж России. Старый контракт с «Газпромом» заканчивался 1 января, и, взяв под контроль единственный газовый коридор через Суджу, Киев хотел получить от России топливо на других условиях.