Как связаны бои под Курском и транзит голубого топлива в Европу? Вникли в суть газовых разборок
С 1 января Украина остановила транзит российского газа по своей территории. В результате без топлива осталась Европа, которая все равно газ будет покупать (на зеленой повестке далеко не уедешь), правда, уже гораздо дороже, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Конечно, в ЕС стараются держать мину, бравурно заявляя, что в этой игре, если и проиграет, то только Россия. Но западные СМИ настроены не так оптимистично.
Как пишет «Блумберг», остановка поставок означает, что в Европе будут вынуждены закупать более дорогой газ в других местах, в то время как Евросоюз истощает зимние хранилища самыми быстрыми темпами за последние годы. Регион из-за зависимости от природного газа станет более подвержен рыночной волатильности.
Французская «Ле Монд» отмечает, что Россия остается одним из основных поставщиков газа в Европу. В 2024 году в Австрию поступало более 80 % импорта из России, как и в Словакию, где большинство потребностей в газе по-прежнему зависело от российского газа. По этому поводу уже высказался премьер Фицо. Он обратился к Брюсселю, но безответно, что неудивительно, впрочем.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
Мы должны видеть, что эгоистичные национальные интересы крупных стран и бессмысленные геополитические цели начинают доминировать в ЕС. А потребности более мелких стран игнорируются. В мировой политике абсолютно верно, что, неважно, любят слоны друг друга или дерутся, всегда страдает трава.
Я не хочу, чтобы Словакия была такой же, как мы видим в эти дни, когда транзит газа через Украину прекращен, что окажет серьезное влияние на всех нас в Европейском союзе, но не на Российскую Федерацию.
В чем суть газовых разборок и почему вентиль наглухо закрутили именно сейчас, ведь после начала СВО и вплоть до 1 января поставки не прекращались, хоть и снизились вдвое. Но все изменилось после того, как Украина напала на Курскую область. Видимо, реальной целью нападения был газовый шантаж России.
Старый контракт с «Газпромом» заканчивался 1 января, и, взяв под контроль единственный газовый коридор через Суджу, Киев хотел получить от России топливо на других условиях.
Так, Украина предлагала покупать газ через посредника (любую западную кампанию) и получать от нее деньги за транзит. Одновременно в европейский арбитраж был подан иск против «Газпрома», что якобы Россия больше не обеспечивает прокачку газа, так как теперь этим занимается посредник, чтобы получить по условиям контракта неустойку с «Газпрома».
Поэтому до конца 2024 года в Курской области шли тяжелые бои за контроль над газоизмерительной станцией «Суджа». Это важный объект, без которого газ вообще не сможет попасть в ЕС. Россия на шантаж не пошла, и с 1 января газ в Европу через Украину тоже не идет.
В Молдове и Приднестровье уже начался кризис и отключения. Для других стран Юго-Восточной Европы газ просто подорожает. Но украинский объем газа можно легко заместить белорусским – открыть газопровод «Ямал – Европа», который заблокировали поляки, или пустить газ по одной из уцелевших веток «Северного потока-2».
Будущий возможный канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже заявил, что он не против, но выборы в Германии пройдут только 23 февраля. До этого момента газовый кризис будет продолжаться, и для европейцев буквально за первую неделю января стоимость тысячи кубов подорожала до 540 долларов. Для сравнения, Беларусь платит за газ в 5 раз меньше. Все познается в сравнении, как говорится.