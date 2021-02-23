Как необычно собирают апельсины в Испании, которые растут в общественных местах?

Речь идет о фруктах, которые произрастают в общественных местах. Такие плоды нельзя употреблять в пищу из-за высокого содержания тяжелых металлов. Кроме того, упавшие цитрусы могут стать причиной ДТП.

О безопасности граждан и поддержании чистоты на улицах заботятся специальные службы. На тракторах они подъезжают к деревьям и раскрывают похожее на зонт полотно. Затем создается вибрация, чтобы плоды упали с веток. После этого полотно вновь закрывается и собранные фрукты увозят на свалку.