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Как необычно собирают апельсины в Испании, которые растут в общественных местах?

23 февраля 2021 09:56
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Новости Испании. Нестандартное решение коммунальных проблем. В Испании созревшие апельсины собирают с помощью тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как необычно собирают апельсины в Испании, которые растут в общественных местах?-1

Речь идет о фруктах, которые произрастают в общественных местах. Такие плоды нельзя употреблять в пищу из-за высокого содержания тяжелых металлов. Кроме того, упавшие цитрусы могут стать причиной ДТП.

Как необычно собирают апельсины в Испании, которые растут в общественных местах?-4

О безопасности граждан и поддержании чистоты на улицах заботятся специальные службы. На тракторах они подъезжают к деревьям и раскрывают похожее на зонт полотно. Затем создается вибрация, чтобы плоды упали с веток. После этого полотно вновь закрывается и собранные фрукты увозят на свалку.

# Растения и цветы # Фотофакт

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