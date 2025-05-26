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Как минимум 13 человек стали жертвами непогоды в Пенджабе

26 мая 2025 08:18
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Как минимум 13 человек погибли, около 100 пострадали при мощном шторме, который обрушился на пакистанскую провинцию Пенджаб, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 13 человек стали жертвами непогоды в Пенджабе-2

Ураганный ветер повалил десятки деревьев и оборвал линии электропередачи. Сильные дожди, которые не прекращаются уже несколько дней, залили улицы городов. Сообщается о сильных разрушениях. Серьезные повреждения получили сотни домов. Рухнула крыша одной из фабрик. Сейчас на месте происшествия спасатели разбирают завалы. Закрыты три основных шоссе, которые соединяют Пенджаб с другими провинциями. Власти призвали местных жителей сохранять максимальную осторожность.

# Новости Пакистана # Природные явления

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