Как минимум 13 человек стали жертвами непогоды в Пенджабе

В Варшаве прошли акции в поддержку кандидатов в президенты

Каждый из них призывал людей отдать за него свои голоса, а в качестве аргумента опять рассыпал обещания сделать жизнь поляков лучше и заявлял, что именно от его победы выиграет вся Польша.