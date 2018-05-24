Как квадрокоптер. В Казахстане будут производить военные беспилотники

Новинку уже спроектировала одна из национальных компаний и представила на международной выставке вооружений. Летательный аппарат обладает возможностью вертикального взлета, как обычный квадрокоптер. Только набрав высоту, включается маршевой двигатель и машина летит по направлению.

Беспилотник может нести груз весом до полутора килограммов, производить видеосъемку в инфракрасном режиме и аэрофотосъемку. Запуск в производство планируется после проведения испытаний.