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Как банковскую систему Украины готовят к полному блэкауту?

11 ноября 2022 11:21
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Новости Украины. Банковскую систему Украины готовят к полному блэкауту. Согласно внутреннему распоряжению Нацбанка Украины, возможные отключения коснутся 14 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как банковскую систему Украины готовят к полному блэкауту?-1

На фоне таких прогнозов руководство финансовых структур обязали закупить резервные источники электропитания, а также дизельные электростанции и топливо, запасы которого придется постоянно пополнять. Ведь в документе сказано, что проблемы с электричеством могут продолжаться вплоть до месяца.

# Международная политика # Новости Украины # Фотофакт

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