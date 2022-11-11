Как банковскую систему Украины готовят к полному блэкауту?

Новости Украины. Банковскую систему Украины готовят к полному блэкауту. Согласно внутреннему распоряжению Нацбанка Украины, возможные отключения коснутся 14 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Банковскую систему Украины готовят к полному блэкауту. Согласно внутреннему распоряжению Нацбанка Украины, возможные отключения коснутся 14 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне таких прогнозов руководство финансовых структур обязали закупить резервные источники электропитания, а также дизельные электростанции и топливо, запасы которого придется постоянно пополнять. Ведь в документе сказано, что проблемы с электричеством могут продолжаться вплоть до месяца.