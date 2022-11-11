Как банковскую систему Украины готовят к полному блэкауту?

На фоне таких прогнозов руководство финансовых структур обязали закупить резервные источники электропитания, а также дизельные электростанции и топливо, запасы которого придется постоянно пополнять. Ведь в документе сказано, что проблемы с электричеством могут продолжаться вплоть до месяца.