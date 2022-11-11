Грозит ли США новая гражданская война? Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:

150 лет назад Америку расколола схватка Севера и Юга. Так и сейчас – страна поделена пополам.

Джо Байден, президент США:

Мы должны показать, что Трамп больше не возьмет власть.

Дональд Трамп, экс-президент США:

Мы вернем себе Сенат и вернем себе Америку.

Надежда Сасс:

Грозит ли США новая гражданская война?

Вадим Боровик, политолог:

Вспомните 1990-е годы. Заходите в кафе – посреди зала сидит бандит, вдоль стеночки полиция стоит. Сегодня в мире такая ситуация.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Американцы, единственное, боятся ядерного оружия, потому что туда может прилететь.

В США чаще всего действительно превалирует такое мнение, что не только человек – Бог, но и государство – Бог.