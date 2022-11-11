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Грозит ли США новая гражданская война? Анонс политического ток-шоу на СТВ

11 ноября 2022 10:07
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Надежда Сасс, СТВ:  
150 лет назад Америку расколола схватка Севера и Юга. Так и сейчас – страна поделена пополам.

Грозит ли США новая гражданская война? Анонс политического ток-шоу на СТВ-1

Джо Байден, президент США:
Мы должны показать, что Трамп больше не возьмет власть.

Грозит ли США новая гражданская война? Анонс политического ток-шоу на СТВ-4

Дональд Трамп, экс-президент США:
Мы вернем себе Сенат и вернем себе Америку.

Грозит ли США новая гражданская война? Анонс политического ток-шоу на СТВ-7

Надежда Сасс:
Грозит ли США новая гражданская война?

Грозит ли США новая гражданская война? Анонс политического ток-шоу на СТВ-10

Вадим Боровик, политолог:
Вспомните 1990-е годы. Заходите в кафе – посреди зала сидит бандит, вдоль стеночки полиция стоит. Сегодня в мире такая ситуация.

Грозит ли США новая гражданская война? Анонс политического ток-шоу на СТВ-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Американцы, единственное, боятся ядерного оружия, потому что туда может прилететь.

Грозит ли США новая гражданская война? Анонс политического ток-шоу на СТВ-16

В США чаще всего действительно превалирует такое мнение, что не только человек – Бог, но и государство – Бог.

Грозит ли США новая гражданская война? Анонс политического ток-шоу на СТВ-19

Бог на нашей стороне. Победа будет за нами.

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 13 ноября, в 21:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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