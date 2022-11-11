Грозит ли США новая гражданская война? Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:
150 лет назад Америку расколола схватка Севера и Юга. Так и сейчас – страна поделена пополам.
Надежда Сасс, СТВ:
150 лет назад Америку расколола схватка Севера и Юга. Так и сейчас – страна поделена пополам.
Джо Байден, президент США:
Мы должны показать, что Трамп больше не возьмет власть.
Дональд Трамп, экс-президент США:
Мы вернем себе Сенат и вернем себе Америку.
Надежда Сасс:
Грозит ли США новая гражданская война?
Вадим Боровик, политолог:
Вспомните 1990-е годы. Заходите в кафе – посреди зала сидит бандит, вдоль стеночки полиция стоит. Сегодня в мире такая ситуация.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Американцы, единственное, боятся ядерного оружия, потому что туда может прилететь.
В США чаще всего действительно превалирует такое мнение, что не только человек – Бог, но и государство – Бог.
Бог на нашей стороне. Победа будет за нами.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 13 ноября, в 21:00.