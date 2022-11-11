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Шторм «Николь» обрушился на восточное побережье Флориды. Скорость ветра достигает 120 км/ч

11 ноября 2022 09:19
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Новости США. Тропический шторм «Николь» обрушился на восточное побережье Флориды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 230 тысяч домов и предприятий остались без электричества, линии электропередач просто оборваны. В результате удара током два человека погибли.

Шторм «Николь» обрушился на восточное побережье Флориды. Скорость ветра достигает 120 км/ч-1

В связи с непогодой в ряде районов проводится эвакуация, отменено более 1 000 рейсов и все массовые мероприятия. Людям советуют не выходить на улицу, поскольку скорость ветра там достигает 120 км/ч.

Шторм «Николь» обрушился на восточное побережье Флориды. Скорость ветра достигает 120 км/ч-4

«Николь» стал первым штормом за 40 лет, ударившим по Флориде в ноябре. Обычно регион не страдает от непогоды в это время.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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