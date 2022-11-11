Шторм «Николь» обрушился на восточное побережье Флориды. Скорость ветра достигает 120 км/ч

Новости США. Тропический шторм «Николь» обрушился на восточное побережье Флориды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 230 тысяч домов и предприятий остались без электричества, линии электропередач просто оборваны. В результате удара током два человека погибли.

В связи с непогодой в ряде районов проводится эвакуация, отменено более 1 000 рейсов и все массовые мероприятия. Людям советуют не выходить на улицу, поскольку скорость ветра там достигает 120 км/ч.