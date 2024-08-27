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Йенс Столтенберг планирует созвать заседание Совета НАТО – Украина

27 августа 2024 20:02
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Западные страны, несмотря на все призывы к миру, продолжают спонсировать киевский режим. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг завтра, 28 августа, созовет заседание Совета НАТО – Украина по запросу Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Йенс Столтенберг планирует созвать заседание Совета НАТО – Украина-2

Планируется, что встреча пройдет на уровне послов стран – участниц Альянса для обсуждения потребностей ВСУ, ситуации на фронте, а также отправки европейских военных в качестве инструкторов в зону боевых действий. Сообщается, что первые неформальные переговоры по вопросу уже прошли в Брюсселе еще в начале лета, но не привели ни к какому результату – члены блока разделились на два фронта, что ставит Киев в максимально неудобную ситуацию из-за ухудшения экономического кризиса.

# НАТО # Йенс Столтенберг

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