Йенс Столтенберг планирует созвать заседание Совета НАТО – Украина

Планируется, что встреча пройдет на уровне послов стран – участниц Альянса для обсуждения потребностей ВСУ, ситуации на фронте, а также отправки европейских военных в качестве инструкторов в зону боевых действий. Сообщается, что первые неформальные переговоры по вопросу уже прошли в Брюсселе еще в начале лета, но не привели ни к какому результату – члены блока разделились на два фронта, что ставит Киев в максимально неудобную ситуацию из-за ухудшения экономического кризиса.