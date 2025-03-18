Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа – погибли более 400 человек

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью ЦАХАЛ нанес самый массированный удар с момента вступления в силу режима прекращения огня. Воздушные и наземные атаки ведутся до сих пор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Газа, Хан-Юнис и Рафах – под огнем оказались и практически разрушенные города. Ракеты и снаряды падали на школы и лагеря беженцев. По данным палестинского Минздрава погибли более 330 человек, среди них много детей. Количество раненых исчисляется сотнями.

Где мировое сообщество? Я хочу знать, где арабский мир? Где исламский мир? Посмотрите, что во время священного Рамадана происходит с палестинцами! Это преступление, истребление, геноцид палестинского народа.

Ситуация осложняется гуманитарным кризисом в Газе и полным отсутствием электричества. Из-за нехватки лекарств, воды и оборудования медикам сложно оказывать помощь пострадавшим.