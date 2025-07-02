Очередной шаг на пути к миру на Ближнем Востоке. Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил президент США по итогам встречи израильской делегации с представителями Вашингтона. По словам Дональда Трампа, с окончательным предложением об урегулировании конфликта выступят Египет и Катар. При этом глава Белого дома выразил надежду на то, что палестинское движение ХАМАС согласится на сделку, так как иное развитие ситуации будет только хуже.

Напомним, в середине марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе 2025 года режим прекращения огня. После нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта так и не смогли согласовать условия нового соглашения.