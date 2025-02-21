Далікатны мір на Блізкім Усходзе, які быў дасягнуты шляхам доўгіх і цяжкіх перамоў, можа быць разбураны. Рэгіён зноў апынуўся на парозе вайны. Ізраіль пачаў маштабную аперацыю на Заходнім беразе ракі Іардан. Тэрыторыя, якая кантралюецца палестынскай адміністрацыяй, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
У ёй удзельнічаюць падраздзяленні ЦАХАЛ, паліцыі і службы бяспекі. Рашэнне аб уварванні было прынята на экстранным пасяджэнні ізраільскага ўрада. Яго склікаў прэм'ер краіны Беньямін Нетаньяху пасля начной атакі, калі на паркоўцы ў прыгарадзе Тэль-Авіва ўзарваліся тры пустыя аўтобусы. Абышлося без ахвяр і пацярпелых. Сама аперацыя, якая атрымала назву «Жалезная сцяна», па заяве ўладаў, будзе доўжыцца некалькі дзён да цытата – поўнага разгрому ачагоў тэрарызму. У ходзе сутыкненняў з'явіліся першыя ахвяры. Міністэрства Палестыны паведамляе аб сямі загінулых. Як мінімум 35 чалавек атрымалі раненні.