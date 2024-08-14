Прямой эфир

Израиль нанёс удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

14 августа 2024 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Израильская авиация нанесла удары по военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль нанёс удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане-1

Накануне атакованы готовый к стрельбе беспилотник и боевик воздушного подразделения, который действовал в этом районе. Минувшей ночью очередной ракетный удар нанесен и по северу Израиля с территории Ливана. Сообщается о запуске не менее 40 ракет. Часть из них достигла цели.

# Палестина-Израиль

Другие новости рубрики

Все новости
Антимигрантские протесты в Великобритании переросли в столкновения с полицией
13 августа 2024 16:55

Антимигрантские протесты в Великобритании переросли в столкновения с полицией

Глава «Ахмата» рассказал, что сейчас происходит под Курском
13 августа 2024 14:28

Глава «Ахмата» рассказал, что сейчас происходит под Курском

Медведев: Украина понесет заслуженное наказание за Курскую область
13 августа 2024 14:21

Медведев: Украина понесет заслуженное наказание за Курскую область