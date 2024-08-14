Израиль нанёс удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильская авиация нанесла удары по военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне атакованы готовый к стрельбе беспилотник и боевик воздушного подразделения, который действовал в этом районе. Минувшей ночью очередной ракетный удар нанесен и по северу Израиля с территории Ливана. Сообщается о запуске не менее 40 ракет. Часть из них достигла цели.