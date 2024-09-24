Израиль нанёс удар по Бейруту

Новости, приходящие с Ближнего Востока, говорят о том, что ливано-израильский конфликт перерастает в полномасштабную войну. И эта уверенность усиливается с каждым часом. Стороны продолжают обмениваться ударами, которые становятся все более масштабными и ожесточенными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если раньше Израиль бомбил южные районы страны, то сегодня его целью стала столица – Бейрут. Точное число жертв ракетных ударов сейчас назвать невозможно, продолжаются поисково-спасательные работы. Как заявили в ЦАХАЛ, целью этого массированного удара был один из командиров «Хезболлы».