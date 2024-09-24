Израиль нанёс удар по Бейруту

Новости, приходящие с Ближнего Востока, говорят о том, что ливано-израильский конфликт перерастает в полномасштабную войну. И эта уверенность усиливается с каждым часом. Стороны продолжают обмениваться ударами, которые становятся все более масштабными и ожесточенными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если раньше Израиль бомбил южные районы страны, то сегодня его целью стала столица – Бейрут. Точное число жертв ракетных ударов сейчас назвать невозможно, продолжаются поисково-спасательные работы. Как заявили в ЦАХАЛ, целью этого массированного удара был один из командиров «Хезболлы».
Всего за два дня израильская армия нанесла около полутора тысяч ударов по территории Ливана. Среди жертв – около 600 человек, из них полсотни – дети. Несколько десятков тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством. Останавливаться Израиль, похоже, не намерен. В Минобороны заявили, что это «упреждающая наступательная операция», которая направлена на уничтожение инфраструктуры «Хезболлы».
Накаленную до предела ситуацию еще больше подогревают США. Они начали перебрасывать дополнительные войска на Ближний Восток. Численность контингента Пентагон не уточнил в целях безопасности. На фоне происходящего в Нью-Йорке несколько часов назад открылась 79-я Генассамблея ООН. В течение пяти дней политики, помимо социально-экономического развития и последствий изменения климата, будут обсуждать вопросы предотвращения и урегулирования конфликтов. Приведут ли их усилия к миру, покажет время.