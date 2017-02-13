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Из-за возможного разрушения 230-метровой плотины в Калифорнии объявлена эвакуация населения

13 февраля 2017 10:24
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Новости США. Немедленная эвакуация объявлена в американском штате Калифорния из-за разрушения плотины. Это случилось в городе Орвилл. Также опасной зоной объявлены по меньшей мере еще 8 населенных пунктов, в которых проживает около 130 тысяч человек.

Причиной ЧП стали обильные дожди, которые привели к повреждению основного, а затем вспомогательного водосброса. 230-метровая плотина считается самой высокой из подобных сооружений в США. Объем воды в озере, которое она сдерживает, – почти 4,5 миллиарда кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Техногенные катастрофы

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