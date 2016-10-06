Из-за урагана «Мэтью» в США отменили более 1,5 тысяч авиарейсов

Новости США. Мощный ураган «Мэтью» устремляется к США: около 2 миллионов человек предупредили о необходимости эвакуации. Жители прибрежных городов

скупили в магазинах все предметы первой необходимости и опустошили заправки,

готовясь к удару стихии. Власти отменили более полутора тысяч авиарейсов.

Отметим, ураган успел похозяйничать в странах Карибского бассейна: погибли более 25 человек, разрушены объекты инфраструктуры. В настоящее время мощность «Мэтью» упала, однако, его сила на пути к американскому побережью может снова вырасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.