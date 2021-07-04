В Афинах +34°C, в Москве +24°C. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 июля

В Париже синоптики обещают дождь и грозу. Столбик термометра здесь покажет +17 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, будет дождливо, температура воздуха +21 °C.

В Риме до +28 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +31 °C. До +31°C, осадки маловероятны. Прогноз погоды в Беларуси с 5 по 11 июля В столице Болгарии, по прогнозам, +29 °C, солнечно. В Анкаре +22 °C. А в Афинах летний зной, здесь обещают +34 °C.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге обещают дождь и грозу, температура воздуха составит +26 °C. В Вильнюсе +24 °C, также ожидается дождь, есть вероятность грозы.