В Японии в районе схода оползня спасатели обнаружили 19 человек

Новости Японии. 19 человек обнаружили спасатели в районе схода оползня в Японии. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пропавшими без вести до сих пор числятся еще несколько человек. Ущерб, по предварительным оценкам, нанесен 130 домам и постройкам.

Напомним, оползень сошел 3 июля на город Атами, где проживали 37 тысяч жителей. Причиной стихийного бедствия стали ливни, которые уже несколько дней идут в центральных и восточных регионах Японии.