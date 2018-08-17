Из-за тайфуна «Румбия» в Шанхае эвакуировали 53 тысячи человек

В связи с этим эвакуировано около 53 тысяч человек. В порт вернулись свыше 2 тысяч рыболовецких судов. На местных водохранилищах снижают уровень воды во избежание крупных наводнений. По прогнозам синоптиков, погода нормализуется на выходных. «Румбия» – третий по счёту тайфун, который обрушился на Шанхай в августе.