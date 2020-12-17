Из-за снегопадов в Японии тысячи домов остались без электричества, а в США объявлен режим ЧС

9 тысяч домов остались без электричества в двух японских префектурах. Причина – сильнейшие снегопады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 тысяч домов остались без электричества в двух японских префектурах. Причина – сильнейшие снегопады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За несколько дней разгула непогоды пострадали 15 человек. Наиболее сложная ситуация в Ниигате, где выпало около двух метров осадков. Некоторые участки дорог оказались заблокированы, в снежной ловушке застряли сотни автомобилей.
Во власти непогоды и восточное побережье США. В некоторых штатах из-за снежной бури объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Нью-Йорке закрыты школы, а в Пенсильвании жителей предупреждают о возможных сбоях в подаче электричества. По прогнозам синоптиков, снегопады в штатах продолжатся еще как минимум два дня.