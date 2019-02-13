Из-за снегопадов в США отменены почти 5 000 рейсов

Новости США. Непростая ситуация с авиасообщением в Соединенных Штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На восток страны обрушились сильнейшие снегопады. В итоге, отменены около 5 тысяч авиарейсов.
Новости США. Непростая ситуация с авиасообщением в Соединенных Штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На восток страны обрушились сильнейшие снегопады. В итоге, отменены около 5 тысяч авиарейсов.
В аэропортах Бостона, Чикаго, Детройта скопились толпы пассажиров. Тем временем, осадки не прекращаются и улучшения погоды синоптики не обещают.
На засыпанные снегом улицы выведены свыше полутора тысяч единиц техники.