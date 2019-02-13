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Из-за снегопадов в США отменены почти 5 000 рейсов

13 февраля 2019 08:42
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Новости США. Непростая ситуация с авиасообщением в Соединенных Штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На восток страны обрушились сильнейшие снегопады. В итоге, отменены около 5 тысяч авиарейсов.

Из-за снегопадов в США отменены почти 5 000 рейсов-1

Из-за снегопадов в США отменены почти 5 000 рейсов-3

В аэропортах Бостона, Чикаго, Детройта скопились толпы пассажиров. Тем временем, осадки не прекращаются и улучшения погоды синоптики не обещают.

Из-за снегопадов в США отменены почти 5 000 рейсов-6

На засыпанные снегом улицы выведены свыше полутора тысяч единиц техники.

# Снегопады # Фотофакт

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