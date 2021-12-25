Из-за сильного снегопада в Москве отменено 13 авиарейсов. Еще 51 задержали

Новости России. В небе над Москвой проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне российскую столицу накрыл сильный снегопад.

Из-за погодных условий аэропорты вынуждены были корректировать работу. В результате 51 рейс задержали, а 13 и вовсе отменили. По прогнозам синоптиков, метеоусловия не улучшатся до 26 декабря, поэтому пока тенденция отмены рейсов сохранится.

Из-за снегопада жители и гости столицы также столкнулись с небывалыми даже по московским меркам пробками на дорогах, в связи с чем власти рекомендовали отменить запланированные поездки.