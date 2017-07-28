Из-за поврежденного кабеля и отключения электроэнергии с берегов Северной Каролины эвакуируют туристов

Новости США. С берегов Северной Каролины эвакуируют туристов. Покинуть территорию штата придется десяти тысячам человек. Причина – аварийное отключение электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа системы нарушена из-за повреждения кабеля во время строительных работ на мосту между материком и островами. Остаться смогут лишь местные жители.